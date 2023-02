Palermitana vince il premio America Giovani per il talento universitario

Cristiana Livolsi, laureata magistrale in "Giurisprudenza" del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, ha vinto il premio America Giovani per il talento universitario, assegnato dalla Fondazione Italia-USA a giovani neolaureati meritevoli delle Università italiane. Alla dottoressa Livolsi è stata assegnata una borsa di studio per il master online della Fondazione in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.