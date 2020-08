Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Turismo, il flash mob a Mondello: "Strutture quasi vuote o chiuse, la disoccupazione uccide"

"R-esistiamo". E' lo slogan della manifestazione, organizzata dalla Filcams Cgil nel tratto pedonale di viale Regina Elena, per dimostrare vicinanza ai lavoratori stagionali e al settore in forte crisi in fase post-Covid