VIDEO | Venti di guerra nell'Est Europa, la comunità Ucraina a Palermo: "Temiamo per i nostri figli"

Sono per lo più donne che da anni vivono e lavorano in città, spesso come badanti o mediatrici culturali, quelle che al Teatro Massimo hanno organizzato un sit in per mandare un grido di pace. Le lacrime dopo l'inno nazionale: "Nessun'altra madre deve più soffrire"