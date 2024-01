Sorpreso dalla polizia mentre cede dose di crack a una ragazza: arrestato

Ennesimo arresto per droga nel cuore di Ballarò. In azione gli agenti della squadra mobile della sezione investigativa (contrasto al crimune diffuso). I poliziotti, in transito nel quartiere, hanno scrutato un uomo, a loro noto, che stava confabulando con una ragazza cui stava cedendo una dose, motivo per cui hanno quindi deciso di raggiungerlo e bloccarlo. Dalla questura raccontano: "Il sospetto spacciatore, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 11 dosi di crack, confezionate singolarmente e pronte per essere spacciate".

All'uomo sono stati poi sequestrati 30 euro, una somma ritenuta dalla polizia provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale, pertanto, è stato sottoposto a sequestro e l’uomo tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice.