VIDEO | Costa: "Virus circola di più per comportamenti scorretti, ben venga la zona rossa"

Il commissario per l'emergenza Covid a tutto campo: "Ospedali? Situazione seria a Palermo, ma non siamo accerchiati. In Fiera aumento positivi dopo Pasqua e Pasquetta, percentuale salita al 7%. Su Astrazeneca c'è fiducia, in tanti chiedono info ma in pochi lo rifiutano". Stoccata a Orlando: "Lasciateci fare i medici..."