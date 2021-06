Covid, zero positivi tra i tamponi fatti al drive in della Fiera: "Prima volta in otto mesi"

Dal 22 ottobre 2020, data in cui la postazione ha aperto i battenti nell'hub provinciale, non era mai successo. Sono 600 i test effettuati. Il commissario Renato Costa: "Una notizia che ci ripaga di tanto lavoro e sacrifici"

Nessun positivo su 600 tamponi rapidi eseguiti al drive della Fiera del Mediterraneo. È la prima volta che succede in otto mesi, dal 22 ottobre 2020, data in cui la postazione ha aperto i battenti all'hub provinciale.

Esulta l'Ufficio del Commissario per l'emergenza Covid della città di Palermo. "Una notizia emozionante che - commenta Renato Costa, alla guida del team - ci ripaga di tanto lavoro e sacrifici. Continuiamo con vaccini, mascherine e distanziamento e potremo tornare presto alle nostre vite".

E a proposito di vaccini, dal 24 febbraio al 9 giugno presso la struttura sono stati somministrati 317.213 vaccini, cioè il 10,5% del totale di tutte le dosi somministrate in Sicilia, che a oggi è pari a 3.007.904. Intanto la campagna vaccinale va avanti spedita. La Sicilia ha raggiunto un nuovo record: da venerdì 4 giugno a ieri nell’Isola sono state infatti effettuate 366.662 somministrazioni, 50 mila in più rispetto al target nazionale.

Anche se ieri la Regione, in via cautelativa, ha deciso di sospendere la somministrazione di AstraZeneca agli under 60. In attesa della decisione del comitato tecnico scientifico nazionale.