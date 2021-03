VIDEO | Coronavirus, Razza: "Da domani soggetti fragili potranno prenotare vaccino"

"Domani alle 15 sarà aperto il portale della Regione per consentire la prenotazione del vaccino anti Covid per i soggetti estremamente fragili". Lo ha annunciato l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, durante una conferenza stampa convocata per fare chiarezza su quanto accadrà dopo la sospensione da parte dell'Aifa del vaccino Astrazeneca. Ai soggetti definiti "fragili" o "vulnerabili" verrà somministrato il siero Pfizer o Moderna.

Per soggetti “estremamente vulnerabili” o "fragili" si intendono quelle persone affette da patologie o da deficit immunitari tali da avere un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di Covid 19.

L'avvio dei vaccini per i "fragili" era stato annunciato sabato dalla Regione e in molti, già stamani, avevano tentato di prenotarsi. Il vaccino si potrà richiedere tramite la piattaforma siciliacoronavirus.it (dalle 15) ma anche tramite la piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o il call center dedicato - telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi) – attraverso i 687 sportelli Atm Postamat e tramite i 2.300 portalettere che, porta a porta e per chiunque ne faccia richiesta, potranno prenotare e stampare in tempo reale la ricevuta dell’appuntamento. Per la prenotazione è sufficiente tenere a portata di mano il codice fiscale, la tessera sanitaria e un numero di cellulare, utile e indispensabile alla conferma dell’appuntamento.

In una nota Poste Italiane conferma "che, come di consueto e come per gli altri target, le liste ricevute con i nominativi degli aventi diritto al vaccino anti Covid autorizzati dalla Regione Siciliana sono liste specifiche che non possono subire alcun tipo di intervento. Si consiglia a chiunque degli aventi diritto - e quindi rientranti nei target degli over 70, docente e non docente di tutte le scuole paritarie, regionali ed enti di formazione Oif e soggetti estremamente vulnerabili - riscontri problematiche legate all’inserimento dei dati pur ritenendosi in possesso dei requisiti stabili al momento della prenotazione, ad aprire una segnalazione contattando il call center al numero verde 800.009.966 che provvederà a inoltrarla alla Regione per le consuete verifiche".