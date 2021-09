VIDEO | Terze dosi di vaccino per tutti? Figliuolo: "Pronto a estenderle, ma decide la scienza"

Il commissario nazionale per l'emergenza Covid da Palermo garantisce: "Non appena il Cts ci darà il via libera partiremo con i residenti delle Rsa, gli over 80 e il personale sanitario. Se ci dicono che dobbiamo scendere a età inferiori lo faremo"