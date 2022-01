Covid, vaccino obbligatorio anche per i Corpi forestali regionali

E' stato approvato l'ordine del giorno, prima firma Roberta Alaimo, con il quale il Governo viene impegnato ad adottare ogni iniziativa per fugare ogni dubbio circa l'applicazione dell'obbligo vaccinale a tutte le forze di polizia che svolgono funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, compreso il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

“La normativa che ha introdotto l’obbligo vaccinale al personale del comparto della difesa e interni, non ha compreso il personale dei corpi forestali delle Regioni a statuto speciale. L’Odg approvato oggi interverrà su questa norma che ha creato dubbi interpretativi e confusione”. Lo dichiara la parlamentare del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo.

“E' necessario fare chiarezza subito sui soggetti ai quali deve essere esteso l'obbligo vaccinale - continua Alaimo - considerato che, il personale dei Corpi forestali regionali in questa fase così delicata per il nostro paese, presta servizio anche nell’emergenza sanitaria, affiancando le altre forze di polizia per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19 da parte della collettività”.

La deputata cinquestelle ha inoltre lavorato anche ad un emendamento, già depositato, per cercare di affrontare in modo definitivo la questione che tiene in sospeso migliaia di lavoratori. “Dobbiamo tutelare la salute di tutti, anche di chi rischia ogni giorno per aiutare gli altri - conclude Alaimo - Ringrazio i colleghi Andrea Giarrizzo e Maurizio Cattoi che hanno co-firmato l’ordine del giorno”.