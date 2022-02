VIDEO | Tornano i vaccini alla Vucciria: "Qualcuno crede che con la terza dose si muore"

La Taverna Azzura accoglie per la seconda volta l'iniziativa itinerante della struttura commissariale per l'emergenza Covid. La giovane Francesca ha convinto la nonna e tutta la sua famiglia a vaccinarsi. "C'è ignoranza, voglio far capire che solo così possiamo uscirne". I medici: "Ci sono ancora prime dosi"