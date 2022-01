Oltre seimila vaccini negli hub dell'Asp, superata quota mille tamponi nei drive in

Sono state oltre 6mila le vaccinazioni effettuate oggi (dati aggiornati alle 18) negli Hub dell’Asp di Palermo ed è stata superata quota mille tamponi nei drive in. Nel dettaglio le somministrazioni sono state 883 a Bagheria, 804 al Centro commerciale La Torre, 781 a Villa delle Ginestre e 518 a Misilmeri. In considerevole aumento anche l’adesione della fascia pediatrica (5-11) con 462 vaccinazioni (sempre alle 18), di cui 130 a Villa delle Ginestre e 96 all’Hub di Bagheria.

“E’ inevitabile che un enorme afflusso di gente comporti che i tempi di attesa si possano dilatare – ha detto il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – mai come in questo momento c’è bisogno della collaborazione di tutti per far sì che il maggior numero di persone possa vaccinarsi. Ringrazio gli operatori dell’Asp che stanno dando prova di grande spirito di abnegazione lavorando incessantemente per rispondere alla grande richiesta della gente che ha capito e compreso l’importanza della vaccinazione nella battaglia contro il covid”.

Lo screening

Nelle quattro strutture attivate dall’Azienda sanitaria del capoluogo si è lavorato ben oltre le sette ore previste. Sono stati complessivamente 1.012 i tamponi rapidi effettuati con 171 positivi (16,90%). In particolare: 310 tamponi e 60 positivi (19,35%) alla Casa del Sole; 149 tamponi e 21 positivi a Cefalù (14,09%) ; 241 tamponi e 41 positivi (17,01%) a Partinico e 312 tamponi e 49 positivi (15,71%) a Termini Imerese.

Domani saranno in funzione dalle 9 alle 16 i drive in della Casa del Sole, Partinico e Cefalù, ai quali si aggiungerà anche Villabate. In quest'ultimo caso, gli utenti potranno recarsi a bordo delle proprie auto in via Natta per effettuare il tampone rapido. In caso di esito positivo, l’utente verrà sottoposto al molecolare.

Il servizio è gratuito per i possessori del Green pass post vaccinazione, mentre i non vaccinati dovranno esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di 15 euro.