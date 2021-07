Covid, tamponi al porto e vaccini in spiaggia o nei luoghi della movida: la ricetta per un'estate sicura

Un camper farà tappa nei lidi balneari e davanti ai locali, l'obiettivo è raggiungere una copertura dell'80% ed evitare la quarta ondata. L'Ufficio del Commissario per l'emergenza: "Stiamo ragionando con Confcommercio per coinvolgere le categorie produttive e pensando a dei percorsi vaccinali per datori di lavoro e dipendenti"

Tamponi al porto, vaccini in spiaggia e nei luoghi della movida. Sono questi gli ingredienti della ricetta messa in campo dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid, Renato Costa, durante l'estate 2021 con la collaborazione dell'Asp. La campagna di screening è partita ieri. Chi è sbarcato in Sicilia con una nave proveniente da Tunisi ha trovato nello scalo portuale un camper dove fare il test per la rilevazione del Coronavirus. "Il camper - spiegano a PalermoToday dall'Ufficio del Commissario per l'emergenza - sarà a disposizione, a campione, anche per chi arriva da altri Paesi. Il test, in questo caso, è facoltativo e non serve nessuna prenotazione".

Presto - forse già dalla prossima settimana - anche un altro camper, con a bordo sanitari e amministrativi, comincerà a girovagare per la città. Farà tappa negli stabilimenti balneari, nei locali protagonisti delle notti palermitane ma anche nei supermercati e nei ristoranti. "Abbiamo iniziato a ragionare con Confcommercio - chiariscono dall'Ufficio del Commissario per l'emergenza - per coinvolgere le categorie produttive e pensare a dei percorsi vaccinali per i datori di lavoro e per i lavoratori. Sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto della pandemia anche dal punto di vista economico".

L'iniziativa, nasce con il pensiero rivolto alle categorie produttive, ma c'è l'intenzione di allargarla a tutti. "Ormai la campagna vaccinale è diventata di massa - continuano dall'Ufficio del Commissario per l'emergenza - e cercheremo quindi di coinvolgere anche i clienti di queste attività e di raggiungere anche gli indecisi, ma questo chiaramente richiede una quantità maggiore di vaccini e un'organizzazione più complessa".

L'idea dei camper itineranti, che interessa anche Messina e Catania, è della Presidenza della Regione con l'assessorato regionale per la Salute e prevede anche l'allestimento di banchetti infopoint con un medico cui compete l'attività informativa sulla tipologia di vaccino, tempi, modalità e un informatico che registrerà le prenotazioni. La struttura mobile sarà operativa fino a quando non si realizzeranno numeri sufficienti di inoculazioni, in vista del raggiungimento del target individuato. L'obiettivo è quello di immunizzare nei tre mesi estivi quante più persone possibile per assicurare a settembre e ottobre una copertura dell'80% della popolazione ed evitare una nuova ondata.

Il rischio è che tanti giovani - vista la pausa estiva e il fatto che il Covid stia allentanto la presa - possano decidere che vaccinarsi non sia più così importante. Per questo la campagna va avanti e, fino a domenica, sono in corso anche gli open day Pfizer e Moderna. Sono 30.800 i vaccini anti Covid in consegna da parte di Sda, oggi 2 luglio nei centri siciliani. I prossimi vaccini in arrivo sull’Isola saranno 19.900 del tipo Moderna e 10.900 del tipo Janssen. Questa la suddivisione prevista verso centri vaccinali e farmacie ospedaliere dell’Isola: 7.700 dosi Moderna e 4200 J&J a Palermo, mille Moderna e 600 J&J a Enna, 2.600 Moderna e 1.500 J&J a Erice, 2.400 Moderna e 1.300 J&J a Siracusa, 2000 Moderna e 1.100J&J a Ragusa, 2.600 Moderna e 1400 J&J ad Agrigento e 1.600 e 800 Caltanissetta.