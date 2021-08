VIDEO | Sferracavallo, da due fratellini appena vaccinati l'appello agli adulti: "Fatelo per uscire da questa grave pandemia"

Circa 150 le persone immunizzate in poche ore dalla squadra del commissario Renato Costa all'oratorio SS. Costa e Damiano. In fila anche molti anziani. Flavio e Vincenzo Basile, fratelli di 13 e 15 anni, al colmo dell’eccitazione. “Vogliamo fare uno il medico e uno il chimico, quindi ci tenevamo. Serve per la nostra salute"