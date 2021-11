In Sicilia un centro di produzione dei vaccini? ll rettore di Unipa: "Pronti a fare nostra parte"

In Sicilia un hub di produzione dei vaccini? La prospettiva piace alle istituzioni locali e trova sponda nell'Università di Palermo, col rettore Massimo Midiri che si dice pronto a "fare la propria parte". L'Università - spiega Midiri - è per vocazione impegnata nella ricerca per il progresso delle conoscenze, il miglioramento della qualità della vita e per la tutela della salute, ed è a disposizione, con tutte le sue competenze e le sue conoscenze in materia, per contribuire alla produzione di vaccini".

L'idea è quella di sfruttare l'ATeN - Advanced Technologies Network Center, il Centro di ricerca e sviluppo nel settore delle biotecnologie applicate alla salute umana. "Con i suoi quindici laboratori dislocati su tremila metri quadrati di superficie e dotati di circa un centinaio di attrezzature è un punto di riferimento fondamentale per nuove idee progettuali e attività di trasferimento tecnologico, ha tutto ciò che serve per essere protagonista in questo contesto", spiega Midiri.

"ATeN - aggiunge il rettore - può contare su una disponibilità strumentale all'avanguardia, che comprende una camera bianca di 100 metri quadri, in cui è possibile lavorare in un ambiente a contaminazione controllata, e due bioreattori, uno da 20 e l'altro da 200 litri, e su una competenza scientifico tecnologica e una efficienza produttiva di eccellenza - aggiunge il rettore -. E' stato generato un brevetto, registrato da Abiel srl, spin off accademico dell'Università di Palermo, per la produzione per molecole specifiche espresse in vettori all'interno di batteri. Unipa occupa una posizione di rilievo nel panorama nazionale e internazionale della scienza".

Midiri parla di un appoggio convinto alla candidatura della Sicilia a hub di produzione dei vaccini del Mediterraneo, proposta da Musumeci al ministro Carfagna. "Ribadiamo di voler fare la nostra parte. Siamo pronti e immediatamente disponibili con tutte le nostre risorse - conclude Midiri -, a maggior ragione in questo momento storico, in cui la pandemia ha ancora ulteriormente evidenziato la basilarità dei vaccini e l'impegno necessario per soddisfare il fabbisogno della loro produzione"