VIDEO | Covid, l'ottimismo di Musumeci: "Entro l'estate al sicuro il 70% dei siciliani"

Il governatore in occasione della visita del capo dello Stato all'hub vaccinale della Fiera: "Da qualche giorno la Sicilia ha superato la media nazionale in termini di somministrazioni, adesso aspettiamo una gran quantità di dosi per continuare in estate l'opera di immunizzazione e avere l'immunità di gregge"