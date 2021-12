Il monito: "Vaccinare il prima possibile contro il Covid tutti i bambini e ragazzi fragili"

“Vaccinare prima possibile contro il Covid tutti i bambini e ragazzi fragili, fra cui i soggetti diabetici, celiaci e affetti da fibrosi cistica”. E' il monito lanciato da Vincenzo Provenzano, presidente nazionale di Simdo, Società italiana metabolismo, diabete e obesità, e responsabile dell’Unità operativa di diabetologia dell’ospedale Civico di Partinico.

“Con la nostra società scientifica, ci proponiamo come ente ausiliario del Ministero della Salute per vaccinare nelle nostre strutture sanitarie presenti in tutta Italia, i giovanissimi pazienti fragili che abbiamo in cura”, prosegue Provenzano, che in qualità di presidente di Simdo, lancia la proposta al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, Francesco Paolo Figliuolo.

“Siamo convinti che i bambini fragili debbano avere una corsia preferenziale, - sottolinea il diabetologo - per questo mettiamo a disposizione i nostri medici volontari e gli ambulatori afferenti a Simdo, persone e luoghi già familiari ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie. Pensiamo che questo possa contribuire più efficacemente alla campagna vaccinale per i bambini più fragili, rassicurando ulteriormente i genitori”.