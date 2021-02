VIDEO | Covid, Costa: "Dati incoraggianti con interventi urgenti dimezzati, ma basta poco per tornare indietro“

Il commissario per l'emergenza straordinaria Covid a tutto campo con PalermoToday: dall'ingresso della Sicilia in zona gialla ai vaccini sugli under 55, over 80 e soggetti fragili fino alla situazione negli ospedali. "Entro fine settimana pronto l'hub alla Fiera, contiamo di fare a pieno regime da 5 a 10 mila vaccini al giorno"