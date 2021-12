Festività natalizie, alla Fiera del Mediterraneo stop ai vaccini senza prenotazione

L’hub della Fiera del Mediterraneo non va in vacanza. Durante le festività natalizie resterà regolarmente aperto sia per la vaccinazione anti-Covid, sia per i tamponi in modalità drive-in. L’unico cambiamento riguarda l’open day, ossia la possibilità di venirsi a vaccinare all’hub senza prenotazione. Questo servizio sarà sospeso sabato 25 dicembre, venerdì 31 dicembre e sabato 1 gennaio: in queste giornate ci si potrà recare all’hub per vaccinarsi solo su prenotazione, attraverso la piattaforma https://fiera.asppalermo.org.

La temporanea sospensione dell’open day vale sia per il padiglione 20, dove si vaccinano persone dai 12 anni compiuti in su, sia per il padiglione 20A dedicato ai bambini sotto gli 11 anni. L’orario resta invariato: dalle 9 alle 19 per i vaccini, dalle 8 alle 13 per i tamponi.