Boom di vaccini a gennaio: quasi 90 mila somministrazioni eseguite dal personale della Fiera

Il commento: "Una quantità record che indica come la campagna continui a proseguire a gonfie vele". Le squadre itineranti della struttura commissariale, composte da giovani medici, infermieri e impiegati amministrativi, continueranno a spostarsi per la città e per la provincia anche a febbraio