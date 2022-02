Vaccini a domicilio per chi non è autonomo: "Così aiutiamo tutti, indipendentemente dall'età"

La struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Coronavirus della Città metropolitana di Palermo ricorda che il servizio è riservato a tutti coloro che - indipendentemente dall’età - non siano in grado di deambulare autonomamente e che, quindi, avrebbero grosse difficoltà a recarsi alla Fiera del Mediterraneo o in altri hub per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid.

Per chiedere il vaccino a domicilio è sufficiente prenotarsi sul portale dell’hub provinciale di Palermo, all’indirizzo https://fiera.asppalermo.org, selezionare l’età di appartenenza, compilare l’anagrafica e tutti i campi richiesti. Sarà poi un impiegato della struttura commissariale a contattare il paziente per fissare l’appuntamento a casa.

"Questo servizio rientra pienamente nella nostra idea di medicina di prossimità, dov’è il medico a raggiungere il paziente, specie se più vulnerabile, per prendersi cura di lui - dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa -. Ci ha permesso di arrivare nelle case di circa 20 mila persone che, altrimenti, sarebbero rimaste senza vaccino e di realizzare concretamente un’idea di sanità che è soprattutto inclusione. A maggior ragione quando si parla di salute non può esistere marginalità di alcuna natura. I nostri medici e infermieri effettuano a casa prime, seconde e terze dosi. Invitiamo tutti coloro che non sono in condizione di venire negli hub e che non hanno ancora provveduto a vaccinarsi a usufruire di questo servizio, specie ora che i tempi di attesa sono ridotti al minimo. In modo comodo, rapido e semplice potranno proteggere se stessi e i loro cari".