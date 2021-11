Non solo capelli, adesso dal barbiere si fanno anche i vaccini anti Covid: al via le prenotazioni

Non solo un nuovo look, ma anche la protezione contro il Covid. Diventa realtà l’idea lanciata da Nunzio Reina, responsabile area produzione e benessere di Confesercenti Sicilia, promotore delle vaccinazioni dal parrucchiere e del barbiere. Si parte giovedì proprio dall'attività di Reina in via XX settembre. I medici della squadra del commissario per l’emergenza Covid della provincia di Palermo, Renato Costa, saranno presenti per somministrare le dosi. Le prenotazioni aumentano di ora in ora.

"Da quando ho lanciato l’iniziativa - dice Reina - ho ricevuto tante telefonate. E’ solo l’inizio. Sono stato contattato da molti colleghi che vogliono aderire alla campagna completamente gratuita. L’idea piace".