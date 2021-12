Hub a misura di bambino: dove portare i piccoli tra i 5 e gli 11 anni per il vaccino anti Covid

Percorsi dedicati, spazi separati e accoglienti e decorazioni per rendere più a misura di bambino i centri vaccinali. L’Asp è pronta ad aprire le porte delle proprie strutture, in modalità Open Day, alla fascia di età 5-11 anni che da giovedì prossimo, 16 dicembre, avrà accesso alle somministrazioni anti Covid.

Oltre a medici e assistenti sanitari, ci saranno anche educatori e assistenti sociali ad accogliere, nei Centri di città e provincia, i bambini che riceveranno la somministrazione dell’apposita dose di Pfizer. Hub e Punti vaccinali saranno attivi per la fascia d’età 5-11 anni dalle 10 alle 16. L’accesso e le vaccinazioni verranno effettuate anche senza prenotazione.

Domani inizia questo altro percorso che ormai volge a coprire tutta la popolazione – ha detto il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – l’Asp ha provveduto a mettere a disposizione delle corsie preferenziali in Hub e Centri vaccinali. Tutto il territorio è coperto ma, in ogni caso, raggiungeremo con le attività itineranti tutti i comuni più decentrati. I nostri piccoli cittadini rappresentano in questo momento la grande speranza, perché, con questa ulteriore fase, ci apprestiamo a coprire tutta la popolazione. E’ un momento importante e i genitori non hanno nulla da temere. Quando ci si vaccina è un atto d’amore nei confronti del nostro prossimo, ma è un atto d’amore nei confronti dei nostri bambini, in maniera tali da preservarli per una vita normale a scuola, nei loro giochi, con i loro compagni e con tutta la società con la quale comunque sono a contatto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono sette le strutture aperte ogni giorno, e cioè Villa delle Ginestre in via Castellana a Palermo; l’hub di Bagheria in via Sant’Ignazio di Loyola; l’hub di Cefalù nel Palazzetto dello sport, Marzio Tricoli; l’hub di Misilmeri, in via Gaetano Pellingra; il centro vaccinazione di Corleone in piazzale Danimarca; il centro vaccinazioni del Madonna dell’Alto di Petralia Sottana e il centro vaccinale di Cinisi, in piazzetta Caduti della Patria.

Saranno attivi, invece, due giorni a settimana per la fascia d’età 5-11 anni, e cioè giovedì e sabato (sempre dalle ore 10 alle 16) il Centro Vaccinazioni di Partinico, in via Siracusa 2; il Centro vaccinazione di Lercara Friddi, in viale delle Rose ed il Centro vaccinazione di Termini Imerese, in via Ospedale Civico 10.