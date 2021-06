Covid, torna l'open day AstraZeneca: tre giorni di vaccinazioni senza prenotazione per gli over 18

Il governo Musumeci prova ad accelerare ulteriormente la campagna vaccinale degli over 18. Scatta stasera alle 19 (e fino alla mezzanotte) "porte aperte AstraZeneca": l'iniziativa, organizzata dalla Regionale, prevede una tre giorni di vaccini open - senza prenotazione - per tutti i cittadini dai 18 anni in su.

Le vaccinazioni con AstraZeneca andranno avanti con le stesse modalità anche domani (lunedì 7 giugno) e martedì (8 giugno) in tutti gli hub individuati dalle singole Asp territoriali su base provinciale. Nel palermitano sono cinque: Villa delle Ginestre, hub di Cefalù, hub di Bagheria, hub di Misilmeri, hub Fiera Palermo - padiglione 20A. Per quest'ultimo hub provinciale, l’indicazione della struttura commissariale contro il Covid è di entrare dall’ingresso di piazza Generale Cascino e non da quello di via Sadat.