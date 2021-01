Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Vaccini anti Covid alla Rsa Molara, applausi per gli anziani ospiti: "Una luce in fondo al tunnel"

Continua la somministrazione del farmaco nelle residenze sanitarie assistite. Vaccinate 89 persone tra personale e ospiti, la metà dei quali affetti da sindrome di Alzheimer. "Un primo passo per permettere ai familiari di tornare a visitarli per far ritrovare loro la serenità perduta"