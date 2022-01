VacciniTour, via alle nuove date: riprendono gli appuntamenti in provincia

Il viaggio di “Vaccini Tour” riprende più spedito che mai con 6 nuovi appuntamenti. Medici e infermieri della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid di Palermo sono pronti a ripartire per assicurare la vaccinazione anche a chi vive in città e paesi sprovvisti di centri vaccinali.

Il nuovo calendario inizierà dal 7 gennaio: prima tappa del 2022 la guardia medica di Ventimiglia di Sicilia, in piazza Santa Rosalia 8. Una squadra con personale sanitario e amministrativo della struttura commissariale sarà sul posto a vaccinare dalle 10 alle 17. Sarà possibile recarsi direttamente sul posto, anche senza prenotazione, o registrarsi al link https://fiera.asppalermo.org/site/vaccini e scegliere la tappa di propria preferenza (modalità consigliata, perché in questo modo si possono già stampare i moduli per la vaccinazione e presentarsi all’appuntamento con la documentazione già pronta).

E' necessario portare tessera sanitaria e documento di identità valido. Saranno somministrate prime e seconde dosi alla popolazione over 12 e terze dosi alla popolazione over 16.

Di seguito, l’elenco degli altri appuntamenti già fissati: