VIDEO | Tornano i turisti tra le vie del centro per la gioia di ristoratori e gnuri: "Una boccata d'aria"

Arrivano soprattutto dal Centro e Nord Italia e dalla Francia, ma c'è anche una piccola percentuale di tedeschi. Dopo il lungo inverno della pandemia, si respira un'atmosfera di ripartenza da corso Vittorio Emanuele a via Maqueda. Una prima luce in fondo al tunnel per l'avvio della stagione turistica. "Perché abbiamo scelto la Sicilia? Perché è un luogo del cuore... E per arancine e cannoli"