Covid, l'hub della Fiera non chiude più: "Si continueranno a fare tamponi e vaccini in modalità drive in"

L'hub della Fiera non chiude più. Almeno per il momento. Nella struttura finora gestita dal commissario per l'emergenza Covid Renato Costa (il cui mandato scade oggi) "si continueranno a fare tamponi e vaccini in modalità drive in".

Questo l'intendimento della direzione generale dell'Asp fino a quando non saranno operativi tutti e quattro i centri individuati in città per la somministrazione gratuita e senza prenotazioni di tamponi e vaccini: Villa delle Ginestre, l'Enrico Albanese di via Papa Sergio (ex ospizio marino), il presidio Biondo di via La Loggia e il centro dedicato di Tommaso Natale.

"Abbiamo voluto garantire una continuità di qualche settimana per non creare una situazione di brusca chiusura in un luogo che è stato un punto di riferimento nella lotta alla pandemia - ha dichiarato a Trm Daniela Faraoni, direttore generale dell'Asp -. Non c'entra assolutamente nulla l'allarme Covid che viene dalla Cina".

Sull'effetto Cina, il ministero della Salute ha emanato una circolare che allerta le regioni a “predisporre un rapido adattamento di azioni e servizi nel caso di aumentata richiesta assistenziale” perché l’evoluzione della pandemia è "imprevedibile". Il provvedimento del ministro della Salute, Orazio Schillaci, introduce l'obbligo di tamponi negli aeroporti per controllare i viaggiatori in arrivo dalla Cina. "Come Asp - ha concluso Faraoni - abbiamo garantito il supporto alle autorità aeroportuali e la più ampia disponibilità ad attivare spazi per controllare chi viene dalla Cina".