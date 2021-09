Nell'hub di via Sadat debutta una nuova modalità di adesione alla campagna vaccinale. Chi deve fare il test a pagamento, può scegliere di eseguirlo gratuitamente facendosi vaccinare. Costa: "Di venti persone in coda in auto, la metà ha deciso di aderire"

VIDEO | In Fiera al via i vaccini drive in e per chi si immunizza tamponi gratis