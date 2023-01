Covid, dopo la proroga chiude l'hub alla Fiera: il 14 gennaio stop a tamponi e vaccini

Dopo la completa riorganizzazione da parte dell’Asp della rete dei centri vaccinali e degli screening di massa, si avvia a conclusione l’attività dell’Hub Fiera del Mediterraneo che, dopo un breve periodo di transizione cesserà sabato 14 gennaio le prestazioni all’utenza. "Il 20 gennaio - si legge in una nota dell'azienda sanitaria - la struttura verrà riconsegnata al Comune".

L’Asp ha realizzato in città tre drive in (Pta Casa del Sole, Pta Biondo e Pta Guadagna) in funzione ogni giorno (compresi i festivi) dalle ore 8 alle 20 e 4 centri per la somministrazione del vaccino anti Covid, e cioè: Villa delle Ginestre (aperto ogni giorno, compresi i festivi, dalle 8.30 alle 19.30); Pta Albanese (lun/mer/ven. 08.30 - 14.00 e mar/gio. 14.00-19.30); Pta Biondo (lun/mer/ven 08.30 - 14.00 e mar/gio 14.00-19.30) e Tommaso Natale (lun/mer/ven. 08.30 - 14.00 e Mar/Gio. 14.00-19.30).

Per tutte le informazioni, anche sulle vaccinazioni domiciliari, gli utenti possono consultare il portale dedicato dell’Asp di Palermo all’indirizzo: https://portale.asppalermo.org/.