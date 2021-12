Covid, al Policlinico tamponi salivari per i bambini sotto i dieci anni

Tamponi salivari per bambini sotto i 10 anni d'età. Il test, che permette d'individuare i soggetti positivi al Covid (sintomatici e asintomatici), è già disponibile al Policlinico.

"Si tratta - spiega il professore Marcello Ciaccio, direttore dell'Unità di Medicina di Laboratorio - di una metodica non invasiva e con un'elevata performance diagnostica. Il materiale biologico viene prelevato con uno 'spazzolino', che non causa nessuna sensazione di disagio. L'unica raccomandazione è di non assumere cibi e liquidi trenta minuti prima dell'esecuzione del test".

I test salivari vengono effettuati lunedì (dalle 8,30 alle 12,30) e mercoledì (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17) presso l'area tampone specialistica Covid-19, che si trova accanto alla sezione di Biochimina clinica, Medicina molecolare clinica e Medicina clinica di Laboratorio (edificio 9B). Per prenotare è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 366-9336815.