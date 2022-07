Covid, tamponi gratuiti ai senza fissa dimora a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tamponi gratuiti ai senza fissa dimora di Palermo: prende il via l’iniziativa "Un tampone per amico – l’amicizia è qualcosa che non si paga", promossa dal Gruppo Palermo del corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom, in collaborazione con l'Asp. Da lunedì 11 luglio, a partire dalle ore 15, presso la sede del gruppo Cisom in vicolo Sciara – angolo via Alloro all’altezza del civico 97, verrà allestito un presidio medico aperto a senza fissa dimora e persone in stato di indigenza, i quali potranno sottoporsi a tamponi Covid-19 gratuitamente.

Il servizio sarà attivo tutti i lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle ore 19. Al numero +39 379 2720296 sarà possibile richiedere informazioni tramite telefonata o WhatsApp. A tale progetto hanno aderito tutti i partecipanti alla rete “Salutiamo” composta da: Centro Astalli, Centro Agape Caritas, Medici senza frontiere ed altre realtà che da sempre si impegnano a garantire il diritto alla salute anche a chi vive in strada e alle persone particolarmente fragili e in condizioni di indigenza. Presso il presidio sanitario del CISOM, inoltre, sarà possibile per chi ne fa richiesta ricevere la tessera con codice “STP”, Codice Identificativo Regionale a sigla STP" - Straniero Temporaneamente Presente, mediante la quale si può accedere ai servizi sanitari pubblici in modo del tutto gratuito.