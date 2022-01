Ryanair taglia i voli a gennaio: per quasi un mese niente collegamento con Perugia

La compagnia Ryanair taglia i voli a gennaio, causa Coronavirus e contagi in risalita, e l’aeroporto internazionale dell’Umbria 'perde' per quasi un mese le tratta per Palermo, mentre Catania resiste. Una decisione che riguarda tutta l'Italia e che impatta anche sullo scalo di Perugia, il San Francesco d'Assisi.

Secondo il sito ufficiale di Ryanair da Perugia l'ultimo volo per Palermo è sabato 8 gennaio. Il successivo è il 2 febbraio. La rotta per Catania a gennaio diventa bisettimanale. Ryanair ha spiegato in una nota ufficiale pubblicata sul sito che "la variante Omicron e le recenti restrizioni ai viaggi in Europa hanno abbassato le prenotazioni a Natale e per il nuovo anno". Da qui la decisione di tagliare i voli.