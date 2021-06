VIDEO | Il Covid e la sicurezza: i palermitani hanno paura di contagiarsi sul posto di lavoro

E' il risultato di un questionario pensato da Fisascat. Oltre 3870 i lavoratori intervistati tra marzo e giugno 2021, per lo più donne con una età media di 52 anni

I palermitani hanno paura di contagiarsi sul posto di lavoro. E' quanto fotografato da un questionario pensato da Fisascat su iniziativa della stagista Marta Vuturo e della tutor Laura Romano. Oltre 3870 i lavoratori intervistati tra marzo e giugno 2021, per lo più donne con una età media di 52 anni. Per il 61,63% degli intervistati, il luogo di lavoro è quello più esposto a possibilità di contagio. Tra le perplessità riscontrate causa pandemia, le difficoltà nel rapporto con i colleghi, la mancata fornitura di dpi adeguati e le preoccupazioni per il futuro.