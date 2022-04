Covid, in Sicilia via libera alla quarta dose di vaccino: "Sarà riservata a over 80, ospiti di Rsa e fragili"

Via libera in Sicilia alla seconda dose di richiamo (quarta dose) con vaccino a mRNA. Lo ha deciso la Regione dopo l'emanazione della circolare ministeriale dell'8 aprile scorso.

"Ad averne diritto - si legge in una nota di Palazzo d'Orleans - sono i soggetti over 80, gli ospiti di Rsa e i soggetti tra i 60 e gli 80 anni con elevata fragilità, purché sia trascorso un intervallo minimo di 120 giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose). Al momento tale indicazione non si applica ai soggetti che abbiano contratto l’infezione successivamente alla somministrazione della terza dose".