Bollettino settimanale Covid, diminuiscono i positivi: più casi a Palermo, Trapani e Messina

Un decremento delle nuove infezioni in Sicilia, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. E' quello che si registra dai dati raccolti nella settimana di riferimento tra il 19 e il 25 giugno contenuti nel bollettino settimanale redatto dal Dasoe, il dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute.

L’incidenza di nuovi soggetti positivi riportati ai sistemi di rilevazione dei test antigenici o molecolari e diagnosticati nel periodo, è pari a 368 casi (-19.65%), con un valore cumulativo di 8 su 100 mila abitanti. Il tasso di nuovi positivi riportati più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Trapani (10/100 mila abitanti), Palermo (9/100 mila ab) e Messina (9/100 mila ab). Le fasce d’età più a rischio risultano quelle negli over 90 (20/100 mila ab), tra i 70 e i 79 anni (15/100 mila ab), e tra gli 80 e gli 89 anni (12/100 mila ab). In calo le nuove ospedalizzazioni, ma più di metà dei pazienti ricoverati risultano non vaccinati.

Relativamente ai vaccini, nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose sono pari al 22,16% del target regionale. Sono 57.842 bambini (19,05 %) risultano con ciclo primario completato. Nel target over 12 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,91% del target regionale. I soggetti che hanno completato il ciclo primario sono l'89,52%. Per lo stesso target, il 9,09% del target rimane ancora da vaccinare. Sono ancora 1.120.983 i cittadini che, maturato il diritto di ricevere la terza dose, non hanno effettuato la stessa. Nello specifico, i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.774.287 pari al 71,22% degli aventi diritto incluso il target 05-11 anni. Dal 13 luglio 2022 sono state effettuate complessivamente, per i residenti in Sicilia, 244.006 somministrazioni di quarta dose di cui 214.402 a soggetti over 60.