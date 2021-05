Scuola, Parasporo (Uil): "Una follia il rientro in presenza al 100%"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Una follia il rientro a scuola al 100 per cento". Commenta subito così, Claudio Parasporo, segretario generale della Uil Scuola, i dati pubblicati dall’ufficio scolastico regionale su rilevazioni che riguardano il 95 % degli istituti siciliani. Dati che dimostrano un aumento di positività tra studenti e personale. E Parasporo continua: “Come previsto, già da stamattina, soprattutto nelle città più grandi, si sono registrati assembramenti davanti alle scuole. Il trasporto è congestionato, come se la pandemia fosse finita. La dad deve tornare al 50 per cento, tutta al più al 70, per la sicurezza dei nostri figli e dei lavoratori”.