VIDEO | Tornano le cabine a Mondello, i palermitani si dividono: "Un pezzo di storia, ma un azzardo in pandemia"

Dopo lo stop della scorsa estate causa emergenza sanitaria, si vocifera di una possibile ricomparsa delle "capanne" se il Covid dovesse allentare un po' la presa. Dovrebbero essere 150, e non 500, per le esigenze di distanziamento. Siamo stati lungo il litorale per carpire gli umori della gente