Covid, sospiro di sollievo: "Ricoveri in calo, i nostri reparti si stanno svuotando"

"C'è un indubbio calo dei ricoveri. I nostri reparti si stanno svuotando, come previsto. Siamo in una fase di recupero dei posti letto e ci aspettiamo che si vada migliorando. Il personale sanitario è molto provato, la quarta ondata è stata durissima anche per il grande impegno, psicofisico e di tempo, dedicato ai pazienti no vax, non sempre semplici da gestire". Così in un'intervista al Corriere della Sera il palermitano Antonello Giarratano, presidente di Siaarti, la società italiana anestesia e rianimazione.

Per Giarratano ora il sistema a colori delle regioni "va cambiato ma non cancellato. La colorazione aveva senso prima della vaccinazione" e l'idea di abolire giallo e arancione e lasciare il rosso "sarebbe una follia. In caso di nuova ondata si aspetterebbe di raggiungere il 30% di letti occupati in terapia intensiva prima di introdurre misure di contenimento e il 30% sarebbe calcolato su posti non reali ma attivabili". "Non ha senso introdurre restrizioni in base ai colori quando gli ospedali si sono già riempiti e dunque l'emergenza è scattata. Semmai ha senso farlo prima: sarebbero oggi limitate a quel 10% della popolazione non vaccinata che poi sovraccarica i nostri ospedali", conclude il presidente di Siaarti.

I dati dell'ultima settimana in Sicilia

L’ufficio Statistica del Comune di Palermo comunica i dati diffusi domenica 30 gennaio 2022 dal Dipartimento della Protezione Civile. "Nella settimana appena conclusa – rileva lo statistico Girolamo D’Anneo - il numero dei nuovi positivi è rimasto sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente, ed è diminuita la pressione sui reparti di terapia intensiva: sono diminuiti i posti occupati e anche i nuovi ingressi. E' però ancora una volta drammaticamente aumentato il numero dei decessi segnalati".

In dettaglio: nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 48.246, l'1,5% in meno rispetto alla settimana precedente. E' diminuito anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 17,3% al 16,1%; Il numero degli attuali positivi è aumentato del 14,3%, passando da 212.178 a 242.444, 30.266 in più rispetto alla settimana precedente; le persone in isolamento domiciliare sono 240.834, 30.246 in più rispetto alla settimana precedente.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.610, di cui 140 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 20 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 24 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 77 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 12,5% in meno rispetto agli 88 della settimana precedente). Il numero dei guariti (369.128) è cresciuto di 17.772 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 59,5% (61,5% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute segnalato nella settimana invece è pari a 317 (51 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 8498, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,4% (come la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,7% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,1%). Rispetto alla corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 6.351 a 48.246 (+659,7%), i ricoverati da 1529 a 1610 (+5,3%), i ricoverati in terapia intensiva da 204 a 140 (-31,4%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 70 a 77 (+10,0%), i decessi da 252 a 317 (+25,8%).

I dati sui ricoveri negli ospedali

Come va la pandemia in Italia? Nessun cambio di colore per le regioni: tredici i territori che restano in zona gialla, cinque in arancione e tre in bianco. "Non succedeva da settimane" che non si verificassero passaggi di fascia in Italia, ha detto venerdì scorso il ministro della Salute Roberto Speranza. Si continua intanto a discutere sul superamento del sistema delle fasce di rischio legate alla diffusione del coronavirus. Da tempo i governatori chiedono infatti un cambio di passo, che vedrebbe rimanere solo una divisione tra zone rosse e le altre fasce - eliminando quindi la distinzione tra bianca, gialla e arancione - da determinarsi con nuovi parametri su cui è al lavoro l'esecutivo.

A oggi, lunedì 31 gennaio, le regioni in zona gialla sono Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, le province autonome di Bolzano e di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto. Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Valle d'Aosta sono in zona arancione. Resistono invece in zona bianca Basilicata, Molise e Umbria. A livello nazionale, guardando ai dati Agenas aggiornati al 29 gennaio, le terapie intensive risultano occupate al 16%, i reparti ordinari al 30%. Per quanto riguarda le terapie intensive, i dati più alti sono in provincia di Trento (27%), seguita da Friuli-Venezia Giulia e Marche (24%).

Ecco i dati regione per regione: Abruzzo (20%, -2%); Basilicata (6%, -2%); Calabria (16%, +1%), Campania (11%, -1%), Emilia-Romagna (16%, -1%); Friuli-Venezia Giulia (24%, +2%); Lazio (22%), Liguria (17%, -1%), Lombardia (14%), Marche (24%, +2%), Molise (8%), provincia autonoma di Bolzano (11%, -1%), provincia autonoma di Trento (27%, -1%), Piemonte (19%, -2%), Puglia (12%, -1%), Sicilia (17%), Sardegna (17%), Toscana (19%, -1%), Umbria (9%, +2%), Valle d’Aosta (21%, +3%), Veneto (16%, -1%).

Gli ospedali italiani con il tasso di occupazione più alto nei reparti ordinari sono quelli della Valle d'Aosta (45%) e della Sicilia (39%). Questi i numeri regione per regione: Abruzzo (31%); Basilicata (27%, -1%); Calabria (36%), Campania (31%), Emilia-Romagna (29%); Friuli-Venezia Giulia (37%, -1%); Lazio (33%), Liguria (38%, -1%), Lombardia (29%, -1%), Marche (30%), Molise (23%), provincia autonoma di Bolzano (21%, -1%), provincia autonoma di Trento (27%), Piemonte (31%), Puglia (25%), Sardegna (23%), Sicilia (39%, +1%), Toscana (27%), Umbria (30%, +1%), Valle d’Aosta (45%, -4%), Veneto (25%, -1%).

fonte Today.it