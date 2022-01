Rientro in classe, la Regione rinvia la riapertura della scuola di tre giorni

Il governo regionale rinvierà la riapertura delle scuole di tre giorni per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi. E' il "verdetto" finale che viene fuori dal vertice sulla situazione scuola. In definitiva: stop alle scuole (almeno) fino a mercoledì e niente didattica a distanza.

A confronto per tutta la mattina da una parte il governo regionale e dall'altra sindacati, studenti, presidi e professori che hanno condiviso le posizioni dei sindaci, spingendo per un rinvio della riapertura. L'avvio delle lezioni era fissato inizialmente per lunedì 10 gennaio. Adesso la decisione di rinviare la data di tre giorni.

Durante il confronto il governo regionale (presenti gli assessori alla Salute e all'Isatruzione Razza e Lagalla) è da subito apparso abbastanza isolato e in difficoltà. Verso le 13.30 la decisione di rinviare l'apertura per tre giorni. Mercoledì prevista un'altra riunione della task force per fare il punto della situazione.