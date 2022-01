Riapertura delle scuole in presenza? Orlando: "Atto di grave irresponsabilità, si rischia il caos"

Rinviare la riapertura delle scuole in presenza. E' quanto chiede il sindaco Leoluca Orlando al governo nazionale e a quello regionale per evitare il caos.

"Considerato che una percentuale elevatissima di positivi viene individuata tra i cittadini in età scolare e soprattutto tra i minori non vaccinati che frequentano la scuola primaria - afferma il primo cittadino - di fronte allo stress delle strutture ospedaliere, alle file di ambulanze davanti ai nosocomi cittadini, alla mancanza di mascherine Ffp2, riaprire le scuole in presenza già a partire da lunedì è un atto irresponsabile".

"Faccio appello - aggiunge Orlando - al governo nazionale e regionale affinché possano rinviare l'apertura delle scuole in presenza e istituire invece la Dad a tutela della salute di tutta la comunità scolastica. Le Asp provinciali, inoltre, sono in grave ritardo con i tracciamenti e con le verifiche dei tamponi, ciò non consente di avere dati certi sui positivi. Ritengo che un'apertura debba prevedere sicurezza per alunni e familiari, fortemente ed unanimemente preoccupati per il dilagare dei contagi". Orlando, infine, ha richiamato il governo nazionale affinché "estenda l'obbligo vaccinale perché non è più una scelta ma un atto urgente".