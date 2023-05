Mascherine e tamponi, ecco le nuove regole d'accesso negli ospedali per pazienti e visitatori

Mascherine obbligatorie e tamponi per i pazienti, ma sulle modalità d'ingresso per le visite la Regione lascia praticamente la discrezione alle direzioni sanitarie. Sono queste le nuove regole d'accesso negli ospedali palermitani, stabilite da un'ordinanza del ministero della Salute (e valide fino al prossimo 31 dicembre) e recepite dalla Regione Siciliana che, attraverso una circolare del Dasoe (dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato alla Salute), dà indicazioni operative alle aziende sanitarie della città per agevolarle nella gestione del rischio di contagi Covid.

Nel documento ci sono prescrizioni precise legate non solo all'uso della mascherina, il cui obbligo è caduto ovunque eccetto che negli ospedali e nelle Rsa, ma anche all'utilizzo dei tamponi per l'accesso nei pronto soccorso, nei reparti di degenza e anche negli ambulatori pubblici e privati.

Mascherina obbligatoria per medici, pazienti e parenti

L'uso della mascherina FFP2 resta obbligatorio per tutti, dunque per medici, operatori sanitari, visitatori, utenti e pazienti in tutti i reparti di degenza, in tutti gli ambulatori o centri specialistici con pazienti fragili o immunodepressi e per chi presenta sintomatologia respiratoria all’interno delle sale d’attesa delle strutture sanitarie, pronto soccorso inclusi. L'obbligo vale anche per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, tra cui quelle di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, hospice, centri di riabilitazione e strutture residenziali per anziani.

Chi non deve indossare la mascherina

Gli unici esentati dall'uso obbligatorio della mascherina sono i bambini al di sotto dei sei anni (e così era anche durante la pandemia) e per chi ha patologie o disabilità che siano incompatibili con il loro utilizzo. Stesso vale per chi deve comunicare con persone con disabilità, ad esempio sorde, per cui il dispositivo di protezione sarebbe d'ostacolo.

La mascherina è, invece, raccomandata per operatori, accompagnatori e utenti in tutte le sale d’attesa di reparti o pronto soccorso, anche in assenza di sintomatologia respiratoria. E, a discrezione del medico, anche in tutti gli ambulatori di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e in quelli delle strutture sanitarie per le quali non è già prevista l’obbligatorietà.

Tampone per chi accede al pronto soccorso o deve essere ricoverato

Capitolo a parte meritano i tamponi. Restano infatti obbligatori solo per i pazienti che accedono al pronto soccorso o che devono essere ricoverati, anche in day hospital o day surgery (nel caso in cui presentino già sintomi respiratori o li sviluppino durante la permanenza) o che devono accedere a strutture ambulatoriali. Le direzioni sanitarie dei singoli ospedali possono estendere i test antigenici all’ingresso anche ai pazienti asintomatici. Lo stesso vale per i pazienti che devono essere trasferiti in altri reparti o strutture: in questo caso il tampone può essere effettuato anche in assenza di sintomi.

Regole d'accesso negli ospedali palermitani

Diverso, però, il trattamento per i visitatori. Le indicazioni della circolare, basate sull’ordinanza del ministero della Salute del 28 aprile, non dà indicazioni alle direzioni sanitarie per quanto riguarda le visite ai parenti. Sono le stesse aziende ospedaliere, infatti, che possono autonomamente adottare le proprie regole, stabilendo di volta in volta se più restrittive o meno.

Al Policlinico, ad esempio, non c'è obbligo di tampone per i visitatori, ma solo della mascherina: visite brevi, tuttavia, con orari e permanenza ridotta rispetto a prima della pandemia. E' richiesto il tampone solo a chi deve fermarsi più a lungo (come il marito che accompagna una partoriente) o al caregiver. Stessa storia per l'Ingrassia, Cervello e Villa Sofia: orari di visita leggermente ridotti, mascherine FFP2 obbligatorie, ma nessun tampone per parenti visitatori o caregiver. Al Civico, invece, viene richiesto il tampone solo in terapia intensiva e, l'antigenico, è a carico del visitatore.

Al Buccheri La Ferla il visitatore dovrà indossare la mascherina per tutta la durata della sua permanenza in ospedale. L'obbligo di presentare un referto negativo di tampone antigenico, invece, lo hanno solo i caregiver dei reparti di Ostetricia e di Riabilitazione. L'ingresso è consentito a un solo visitatore al giorno per paziente e non potranno entrare i visitatori con sintomi influenzali come raffreddore, tosse o mal di gola. Disposizioni differenti, invece, dà l'ospedale di via Messina Marine per l'ingresso nei reparti di Ostetricia, Neonatologia e Utin. Lì infatti può entrare un solo visitatore, marito o madre della partoriente: il primo tampone antigenico richiesto al visitatore, necessario per accompagnare la futura madre durante il travaglio e il parto, sarà offerto gratuitamente dall'ospedale e sarà valido per 48 ore. Se la degenza della partoriente dovesse prolungarsi oltre la validità del primo tampone effettuato, gli eventuali successivi tamponi dovranno essere effettuati a carico del visitatore.