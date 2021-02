Covid, l'appello dei sindaci del distretto sanitario di Bagheria: "Serve nuovo punto vaccinale"

Un punto vaccinale anti Covid nel distretto socio sanitario 39 dell'Asp 6, che comprende i Comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia. A chiederlo, in una nota inviata al commissario straordinario per l'emergenza Covid Renato Costa, all'assessore regionale della Salute Ruggero Razza e al direttore generale Asp Daniela Faraoni, sono i primi cittadini. I loro territori sono abitati da un elevato numero di anziani e ultraottantenni, molti dei quali privi di rete familiare di sostegno con notevoli difficoltà per raggiungere i punti vaccinali attualmente esistenti. Potrebbero dunque scegliere di non vaccinarsi.

"A Bagheria - spiegano nella nota congiunta - è presente un’importante struttura sanitaria, Villa Santa Teresa, facilmente raggiungibile da tutti i Comuni del Distretto. E' compito di noi rappresentanti delle istituzioni più vicine ai cittadini - concludono - privilegiare, con il nostro operato, le esigenze delle fasce più fragili della comunità. Per questo chiediamo di prevedere un punto vaccinale nel territorio del Distretto socio sanitario 39".