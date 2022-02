Covid

Un 35enne è il primo vaccinato Novavax a Palermo, Costa: "Speriamo di convincere anche i più scettici"

Si chiama Antonio ed è stato il primo a riceverne una dose nell'hub di via Sadat: "Finora non ho avuto vita sociale". L'utilizzo di Nuvaxovid è autorizzato solo per il ciclo primario di vaccinazione, e non per il booster, e per chi ha compiuto almeno 18 anni. Il commissario per l'emergenza: "Un'arma in più contro il virus"