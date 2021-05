VIDEO | Covid, l'ottimismo di Costa: "Cala pressione sugli ospedali, variante brasiliana non preoccupa"

Il commissario straordinario per l'emergenza a tutto campo sull'incidenza dei contagi nel palermitano. "Numeri in lenta e progressiva discesa". Sul caso dell'anziano su cui era stata identificata la variante brasiliana: "E' una non notizia, non era del tutto immunizzato ed era immunodepresso. Il marittimo indiano? Lo stiamo ancora sequenziando"