Covid, boom di prelievi alla Karol: circa ottomila fino a oggi

Sono circa ottomila i tamponi effettuati da inizio giugno fino ad oggi nella struttura sanitaria Karol, con una una media, soprattutto nell'ultimo periodo, di oltre trecento tamponi al giorno. Tante le prenotazioni e, per smaltire le tante richieste, la Karol da lunedì prossimo aprirà altri due laboratori a Palermo, in via Verdini e in via Villagrazia, dove sarà possibile effettuare test sierologici qualitativi (pungi dito) con esito in 15 minuti, il prelievo quantitativo, esito in 24 ore e quelli vcr (tamponi positivi emergenza virus), con esito in 24 ore. Per effettuare i tamponi è necessario prenotarsi chiamando il call center al numero 091.7745426, che è attivo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La Karol ha pensato, inoltre, di organizzare una squadra di infermieri per prevedere anche il tampone a domicilio e ha previsto diverse convenzioni con aziende private, che vogliono offire un servizio "covid free" all'utenza, prevedendo controlli ogni 15/20 giorni. Ma non solo, sono state già avviate collaborazioni con i dirigenti scolastici per garantire il servizio anche nelle scuole.

"Abbiamo registrato un'impennata di richieste - spiega Marco Zummo, presidente della Karol - soprattutto dopo il periodo estivo perché chi torna dalle vacanze, soprattutto chi è stato in regioni dove si è registrato qualche focolaio di contagi, ha la necessità di avere il risultato prima possibile magari per tornare a lavoro e noi siamo in grado di garantire la celerità del servizio grazie all'utilizzo di una macchina all'avanguardia. Siamo onorati di essere diventati un punto di riferimento importante per le aziende, le scuole e per i tanti cittadini che scelgono la nostra struttura, offrendo servizi alle tariffe stabilite dalle autorità”.