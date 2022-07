Troppi casi di Covid tra gli impiegati, chiude la piscina comunale: "Col Pnrr garantiremo piena funzionalità"

Impiegati della piscina comunale falcidiati dal Covid: chiude l'impianto sportivo di viale del Fante. Impossibile garantire l'accesso degli utenti, che non potranno usufruire della piscina per tutta la settimana. Dal 14 al 17 luglio infatti tutte le attività natatorie saranno sospese per consentire lo svolgimento dei campionati italiani Master di pallanuoto.

Tra casi di Coronavirus e di legionella, caldaie e impianti rotti, il 2022 è stato finora un anno nero per la piscina. La speranza è che si possa invertire il trend con i due progetti finanziati con i fondi del Pnrr (11,5 milioni in totale): quello per la manutenzione straordinaria della piscina coperta e quello (ammesso con riserva dal dipartimento Sport della presidenza del Consiglio) che prevede la costruzione della tribuna, degli spogliatoi e dei servizi annessi alla vasca esterna.

"Il primo passo - ha spiegato il sindaco Lagalla, commentando la notizia anticipata ieri da PalermoToday - sarà quello di verificare la reale disponibilità della dotazione finanziaria necessaria alla realizzazione del progetto. Da troppo tempo la piscina comunale è oggetto di un susseguirsi di problemi tecnici e manutentivi, e di disservizi che ne hanno impedito il regolare funzionamento, condizionando l?accesso dei palermitani a uno spazio prezioso ai palermitani. Il nuovo progetto, finanziato con i fondi del Pnrr, potrà finalmente soddisfare le legittime aspettative dei singoli utenti e delle società sportive, garantendo piena funzionalità alla vasca interna, ma anche alla struttura esterna. Seguirò con attenzione ogni passaggio dell?intervento che ritengo prioritario e di particolare significato per la valorizzazione delle attività sportive nella nostra città".