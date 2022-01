Variante Omicron inarrestabile, Costa: "Picco contagi? Ci auguriamo tra due settimane"

La variante Omicron sembra inarrestabile, ma entro la fine di gennaio la curva dei nuovi casi di coronavirus, ieri sopra i tremila a Palermo, potrebbe iniziare la discesa. A dirlo è il commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa, dopo l'allestimento di due tensostrutture all'ingresso degli ospedali Cervello e Civico a seguito di una crescente richiesta di ricoveri e di un terzo e analogo punto medico anche all'ospedale di Partinico. "Queste ulteriori misure permetteranno di affrontare i prossimi giorni con maggiore serenità, in attesa del raggiungimento del picco, che ci auguriamo possa essere tra circa due settimane", ha spiegato Costa.

"Questi presidi, organizzati dalla direzione del 118, sono fondamentali per far scendere i pazienti dalle ambulanze e avviare la loro presa in carico", riferiscono dall'ufficio del commissario per l'emergenza Covid. "Per fortuna, però, va detto che la condizione epidemiologica è migliore rispetto al passato - sottolinea Costa -: abbiamo un minor numero di morti, le terapie intensive non sono sotto pressione come l'anno scorso, la percentuale di vaccinati ci sta aiutando. In conclusione: abbiamo buone prospettive per superare questo momento".

E proprio sul fronte vaccini, dopo un avvio in sordina, negli ultimi giorni sta crescendo anche il numero delle somministrazioni ai più piccoli. Nella giornata dell'Epifania sono stati 1.015 i bambini vaccinati alla Fiera del Mediterraneo. "Mai così tanti in un solo giorno", si legge su Instagram nella pagina del commissario Covid di Palermo. "E' un risultato che arriva come un balsamo, dopo giornate durissime, alle prese con un’impennata di contagi che sta triplicando il lavoro di tutti noi", si legge nel post.