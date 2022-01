Covid, aumentano i guariti a Petralia Soprana: il sindaco revoca le ordinanze restrittive

Aumentano i guariti dal Covid a Petralia Soprana e il sindaco Pietro Macaluso revoca le ordinanze restrittive per limitare la diffusione del coronavirus emesse nelle scorse settimane. L'ordinanza di revoca, concordata con il commissario straordinario Renato Costa, scaturisce da vari fattori ed anche dalla stabilizzazione dei numeri relativi al contagio che sono in linea con quelli di tutta la Sicilia.

I provvedimenti del sindaco erano nati dall'impennata dei casi che in pochi giorni avevano quasi toccato le duecento unità. Una situazione di emergenza che ha indotto il primo cittadino del borgo madonita a chiudere le scuole di ogni ordine e grado, le attività di catechesi e oratorio e, successivamente, tutte le attività sportive e di vietare l'assembramento in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati.

A distanza da un mese dalla prima ordinanza, ieri è arrivata quella che riporta alla normalità i settori che erano stati limitati. "Considerata la stabilizzazione dei contagi - afferma il sindaco Macaluso -, in accordo con il commissario Costa che ringrazio per la sua sempre pronta disponibilità, ho revocato le ordinanze restrittive emesse nelle scorse settimane con la speranza che questa decisione non venga intesa come un 'liberi tutti' perché a ripiombare nel buio ci vuole solo un attimo. Invito pertanto tutti i cittadini a non abbassare la guardia e applicare tutte le norme previste per evitare il contagio".