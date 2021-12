"Vucciria e piazza Sant'Anna chiuse in caso di folla", prorogata l'ordinanza anti assembramenti

Stop al transito di pedoni e auto in caso di folla in due zone del centro storico. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Leoluca Orlando, che prevede la chiusura delle strade che si trovano attorno a piazza Sant'Anna e al mercato della Vucciria per scongiurare caos e assembramenti nei giorni di venerdì e sabato.

Il provvedimento anti assembramenti, emanato nell'ambito delle misure per il contrasto del Covid, scatterà "qualora si verifichi un affollamento all'interno di ciascuna area tale da non consentire l’effettuazione dei servizi di polizia". Nei fatti si tratta di una proroga dell'ordinanza in scadenza a fine mese.

Il provvedimento entrerà in vigore il primo gennaio e si protrarrà fino a marzo, dalle 18 alle 4. I divieti potrebbero scattare nei seguenti giorni: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 gennaio; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 febbraio; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 marzo. Resta sempre consentita, ricordano dal Comune, la possibilità di accesso e deflusso per gli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti Covid e del divieto di assembramento. "Salvo che il fatto costituisca reato - informa Palazzo delle Aquile - le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro".

Piazza Sant'Anna

Via Lattarini angolo piazza Sant’Anna; piazza Sant’Anna angolo via Cagliari; piazza Croce dei Vespri angolo piazza Aragona; piazza Croce dei Vespri angolo vicolo Valguarnera.

Mercato della Vucciria

Via Maccheronai angolo piazza San Domenico (accesso); discesa Caracciolo angolo via Roma (accesso); via Pannieri angolo corso Vittorio Emanuele (accesso); vicolo Mezzani angolo corso Vittorio Emanuele (accesso); via Argenteria angolo vicolo Paterna (deflusso); via dei Coltellieri angolo vicolo della Rosa Bianca (deflusso); vicolo Mezzani angolo via dei Frangiai (deflusso).