Aumentano i ricoveri Covid, in Sicilia posti occupati al 21%: un anno fa erano il 5%

Il virus a Palermo gira al ritmo di oltre un migliaio di casi al giorno (quelli ufficiali, perché sono tanti quelli che non si dichiarano) e gli ospedali tornano a riempirsi, soprattutto i reparti ordinari. Attraverso la variante Omicron BA5 il Covid ha ripreso la sua corsa, ormai ininterrotta da oltre due anni. E l'ultimo aggiornamento di Agenas, agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, relativo alla Sicilia, mostra un significativo aumento dei pazienti in corsia nell'estate del 2022 rispetto a un anno fa. Se, infatti, il 27 giugno 2021 l'area non critica degli ospedali era occupata al 5%, adesso il dato è al 21%, con una risalita del 4% negli ultimi 6 giorni. Stabile al 3%, invece, tra l'anno scorso e oggi, l'occupazione delle terapie intensive. Un reparto di medicina interna con 30 posti all?ospedale Civico è stato convertito per accogliere i nuovi pazienti positivi che hanno problemi respiratori.

Covid in Sicilia, il punto sui ricoveri

Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, quello di ieri pomeriggio, sono 748 i ricoverati nei reparti non critici in Sicilia a fronte dei 162 del 27 giugno 2021, 26 i pazienti in terapia intensiva, erano 23 un anno fa. Ieri i ricoveri sono aumentati di 48 unità (+45 in area medica e +3 in terapia intensiva). Sono state 916 le persone dichiarate guarite nell'ultimo aggiornamento ministeriale.

L'aumento dei casi

Gli attualmente positivi ufficiali in Sicilia sono 67.637 contro i 4.368 del 27 giugno 2021. La risalita della curva è partita all'inizio di questo mese: si pensi che lo scorso 3 giugno gli attuali positivi erano 58.980. I casi diagnosticati nel bollettino del 27 giugno 2022 sono stati 1.806 con 8.898 tamponi processati contro i 3.938 di domenica 26 giugno su 18.741 test. Il tasso di positività è al 20,2%.

"Non è una banale influenza"

L'ultima mutazione di Sars-Cov-2 - su questo anche gli esperti sembrano concordi - riesce ad aggirare i vaccini e le immunità di chi ha già avuto la malattia. "E' quattro volte più forte di un'influenza", ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco in un'intervista all'Adnkronos Salute. Secondo Pregliasco "la gran parte della replicazione" delle nuove sottovarianti di Omicron come Omicron BA5 "avvenga nelle prime vie aeree", quelle superiori, "questo virus non si è ancora completamente raffreddorizzato". In altre parole: non è una banale influenza, ma, fortunatamente, sono meno adesso, in proporzione alle infezioni, i casi in cui vengono attaccati i polmoni.